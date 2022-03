Frühe Baugenehmigung für Elbtower: Ein Bürofehler schuld? Stand: 24.03.2022 17:48 Uhr In Hamburg hat es zuletzt viel Kritik an der Stadtentwicklungsbehörde von Senatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) wegen der schnellen Baugenehmigung für den Elbtower gegeben. Offenbar hat dabei ein Bürofehler eine Rolle gespielt. Das hat SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf gegenüber NDR 90,3 erklärt.

Die Genehmigung lag schon am 8. März vor. Stadtentwicklungssenatorin Stapelfeldt wollte sie aber nach Angaben von Kienscherf erst am 22. März erteilen. Offenbar hat ein vorschneller Mitarbeiter sie aber schon am 8. März ins Transparenzportal Hamburgs gestellt.

Kienscherf nimmt Stapelfeldt in Schutz

Dort konnte sie jeder lesen, bevor sie die Bürgerschaft und sogar Bürgermeister Peters Tschentscher (SPD) vorgelegt bekamen. So erklärt es Dirk Kienscherf. Der SPD-Fraktionschef nimmt damit seine SPD-Senatorin in Schutz: Stapelfeldt sei unschuldig. Sie habe keineswegs die Bürgerschaftsabgeordneten umgehen wollen.

Diesen Vorwurf hatte es zuletzt gegeben. Unter anderem hatte sich der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Mathias Petersen (SPD), hintergangen gefühlt.

Laut Kienscherf hat das Büro des Stararchitekten David Chipperfield den Bauantrag brillant vorbereitet. Ob alle Voraussetzungen für den Bau des Elbtowers erfüllt seien, das entscheide sich aber erst im September.

700 Millionen Euro geschätzte Kosten

Der 245 Meter hohe Büro- und Hotelturm soll den Abschluss der Hafencity bilden. Die Kosten für den Bau werden auf mindestens 700 Millionen Euro geschätzt - so zumindest der Plan. Fertig soll der Elbtower im Jahr 2025 sein.

