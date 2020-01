Stand: 06.01.2020 06:12 Uhr - NDR 90,3

Frau kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Eine Frau ist am Sonntagabend bei einem Wohnungsbrand im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne ums Leben gekommen. Anrufer meldeten sich um kurz nach 21.30 Uhr bei der Feuerwehr: In einem sechsgeschossigen Mehrfamilienhaus in der Ebeersreye stiegen dichter Rauch und Flammen aus einer Wohnung im dritten Stock. Menschen an Fenstern und auf Balkonen riefen um Hilfe. Dichter Qualm versperrte ihnen den Ausweg durchs Treppenhaus.

Eine Tote bei Brand in Farmsen-Berne NDR 90,3 - 06.01.2020 06:00 Uhr Bei einem Wohnungsbrand im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne ist eine Frau ums Leben gekommen. Feuerwehr-Sprecher Dennis Diekmann schildert den Einsatz.







Tote auf Balkon gefunden

Beim Eintreffen mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass sie die Rückseite des Hauses, wo die Balkone sind, mit ihren Wagen und Leitern nicht erreichen konnten. Sogenannte Atemschutztrupps beruhigten die verängstigten Anwohnerinnen und Anwohner und rieten ihnen, vorerst in ihren Wohnungen zu bleiben, während das Feuer gelöscht wurde. Auf dem Balkon der ausgebrannten Wohnung entdecken sie dann die Tote. Etwa 30 weitere Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus wenig später unverletzt verlassen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Feuer in Farmsen-Berne: Frau gestorben NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 06.01.2020 06:00 Uhr Autor/in: Frauke Reinig Im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne ist eine Frau bei einem Wohnungsbrand gestorben. Die Feuerwehr hatte Schwierigkeiten, weitere Anwohner in Sicherheit zu bringen. Frauke Reinig berichtet.







