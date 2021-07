Flughafen-Bilanz: Vor Corona über doppelt so viele Passagiere Stand: 28.07.2021 07:19 Uhr Eine Woche vor Ende der Hamburger Sommerferien zieht der Flughafen eine gemischte Bilanz. Die Zahl der Passagiere ist ausbaufähig. Die Abläufe dagegen funktionieren auch unter Corona-Reisebedingungen.

Die Auslastung am Hamburg Airport bleibt selbst an den Spitzentagen weit unter dem Niveau von vor Corona. Etwas mehr als 29.000 Fluggäste gab es bisher am Ferientag mit dem meisten Betrieb. In den Vorjahren waren täglich mehr als doppelt so viele Menschen in den Urlaub geflogen oder wieder hier angekommen.

Janet Niemeyer vom Flughafen sagte NDR 90,3, dass die Reisenden aber generell gut auf die besonderen Corona-Bestimmungen vorbereitet seien. Beschwerden über lange Warteschlangen und Gedränge gebe es demnach nur vereinzelt und genau für diese Situationen herrsche in den Terminals Maskenpflicht.

Risikogebiete und Quarantänepflicht direkt spürbar

Niemeyer sieht einerseits großen Nachholbedarf bei den Menschen nach Urlaub. Andererseits ist demnach jede neue Meldung über Risikogebiete und Quarantänepflicht direkt spürbar. Ein Ausblick auf den Spätsommer und Herbst sei laut Niemeyer schwierig: "Noch immer ist die Lage sehr dynamisch und sehr abhängig von den Reisebeschränkungen. Auch die Airlines planen immer noch nur wenige Wochen im Voraus."

Kurzarbeit bis Ende des Jahres

Bis Ende des Jahres plant der Hamburg Airport für seine Beschäftigten mit Kurzarbeit. Wirtschaftlich wird das Minus laut Flughafen im dreistelligen Millionenbereich liegen. Im Moment rechnet man damit, dass die Passagierzahlen frühestens 2025 wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen.

