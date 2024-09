Stand: 30.09.2024 07:50 Uhr Flüchtling aus Hamburger Kirchenasyl abgeschoben

Am Montagmorgen ist ein afghanischer Flüchtling aus einem Hamburger Kirchenasyl abgeschoben worden. Das bestätigte die Innenbehörde NDR 90,3. Der 29-Jährige lebte seit August im Kirchenasyl in einer katholischen Gemeinde. Sein Asylantrag war abgelehnt worden, weil er 2015 zuerst in Schweden Schutz gesucht hatte. Dorthin ist er jetzt ausgeflogen worden.

