Fliegerbombe in Hamburg-Wilhelmsburg entschärft Stand: 05.04.2021 06:07 Uhr Am Ostersonntag wurde auf einer Baustelle in Wilhelmsburg eine Fliegerbombe gefunden. Entdeckt hatte sie offenbar ein Spaziergänger. Noch in der Nacht wurde sie entschärft.

Nahe der Wilhelmsburger Reichsstraße wurde in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag die gefundene Fliegerbombe entschärft. Dafür verließen 38 Menschen ihre Wohnungen und das Gebiet wurde weiträumig gesperrt. Um 1.24 Uhr war die Bombe problemlos entschärft, teilte ein Sprecher des Lagezentrums mit. Die Evakuierung fand in der Zeit der geltenden Ausgangsbeschränkungen in Hamburg statt.

Bombenfund auf der Spitze eines Sandhügels

Die Fliegerbombe soll aus dem Zweiten Weltkrieg stammen und ein Gewicht von rund 125 kg haben. Laut Feuerwehrsprecher befand sie sich auf der Spitze eines Sandhügels. Vermutlich wurde sie während der Bauarbeiten ausgegraben. Gefunden und gemeldet wurde sie allerdings erst durch einen Spaziergänger, der mit seinem Hund unterwegs war. Warum sie nicht früher entdeckt wurde, ist bislang noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 05.04.2021 | 07:00 Uhr