Finanzsenator Dressel stoppt umstrittene Auftragsvergabe Stand: 11.01.2022 20:47 Uhr Nach Vorwürfen gegen Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) stoppt seine Behörde einen Fördervertrag für den Finanzplatz Hamburg. Es geht um insgesamt neun Millionen Euro, mit denen Start-ups in die Stadt gelockt werden sollten.

Der Vertrag mit der Firma Next Media Accelerator (NMA) wird laut Dressel nicht zustande kommen, das sagte er am Dienstagabend im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft. Im Raum stand der Vorwurf, der Finanzsenator habe einen SPD-Parteifreund begünstigt. Das hat er vehement zurückgewiesen. Bei der Auswahl der Bewerber sei Dressel nicht direkt beteiligt gewesen.

Vorwurf der Begünstigung aus der Opposition

Ursprünglich sollte NMA den millionenschweren Auftrag zum Aufbau eines Fonds bekommen. Kritiker, unter anderem aus den Reihen von CDU und Linksfraktion, hatten Dressel daraufhin "roten Filz" vorgeworfen. Denn ein Parteikollege Dressels ist Mitbegründer der Firma NMA. Diese Vorwürfe der Begünstigung weist der Finanzsenator weiterhin zurück.

Keine rechtlichen Probleme

Rechtlich gesehen gab es demnach bei der Direktvergabe für den Aufbau eines sogenannten Fintech Accelerators keine Probleme. Die Debatte rund um möglichen "roten Filz" habe jetzt aber das Projekt insgesamt beschädigt. Die Entscheidung für den Stopp wurde gemeinsam mit den Partnern getroffen, dem Finanzplatz Hamburg e.V. und der Handelskammer.

Nicht sehr viele Mitbewerber

Der Aufbau eines Fintech Accelerators ist ein Bestandteil des Masterplans Finanzwirtschaft. Die Gespräche dazu laufen seit 2020. Nachdem die geplante Vergabe im Sommer EU-weit veröffentlicht wurde - und auch nach der kürzlichen Berichterstattung - sei der Briefkasten der Finanzbehörde nicht mit Schreiben von Marktteilnehmern übergelaufen, so Dressel.

Linksfraktion ist weiterhin skeptisch

David Stoop von der Linksfraktion ist nicht überzeugt. Er stellt weiter in Frage, ob die sogenannte Markterkundung ausreichend gewesen ist. Der Grund für die schnellere Direktvergabe statt EU-weiter Ausschreibung: Es sollten Corona-Hilfsmittel verwendet werden, die Ende 2022 verfallen.

Nun mit Investitions- und Förderbank

Jetzt will die Finanzbehörde über die Investitions- und Förderbank zumindest einen Teil des Fintech-Projekts realisieren. FinTechs sind Firmen, die völlig neuartige Finanzprodukte und Dienstleistungen rund ums Geld entwickeln. Und Hamburg möchte davon ein größeres Kuchenstück abhaben, also Startups in die Stadt locken.

