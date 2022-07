Feuer in der Sternschanze: Suche nach Brandursache läuft Stand: 31.07.2022 16:26 Uhr In der Sternschanze in Hamburg-Altona haben in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag mehrere Mehrfamilienhäuser gebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Meterhohe Flammen schlugen aus dem Dach des Wohnhauses an der Ecke Sternstraße/Ludwigstraße. Dichter Rauch zog über das Viertel - überall war Brandgeruch in der Luft. Das Feuer war am späten Samstagabend in einer Wohnung im obersten Geschoss des Hauses ausgebrochen und hatte von dort auf den Dachstuhl des Gebäudes übergegriffen. Die Flammen schlugen auch auf zwei Nachbarhäuser über. Der Brand breitete sich rasend schnell aus. "Es schlugen Flammen aus der Küche im vierten Stock, es brannte lichterloh und bis die Feuerwehr kam, hatte sich das Feuer ins Dach durchgefressen", sagte ein Augenzeuge zu NDR 90,3.

VIDEO: Am Tag nach dem Brand (1 Min)

Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen

Feuerwehr und Polizei rückten um kurz nach 23 Uhr mit mehr als 50 Fahrzeugen an. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich alle selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Feuerwehrleute versuchten den Brand über mehrere Drehleitern unter Kontrolle zu bringen, das gelang aber erst nach einigen Stunden. Am frühen Sonntag war das Feuer gelöscht.

Mehrere Wohnungen vorerst unbewohnbar

Mehrere der betroffenen Wohnungen sind nach den Löscharbeiten vorerst unbewohnbar. Teile des Gebäudes sind einsturzgefährdet. Am Sonntagmittag konnten die Bewohnerinnen und Bewohner kurz in ihre Wohnungen, um ihre Habe zu sichern. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Mit einer Drohne wurde der Schaden am Sonntagmorgen von oben begutachtet. Das Gebäude wurde am Sonntag von der Polizei bewacht, um Unbefugte am Betreten zu hindern. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

AUDIO: Brand im Schanzenviertel: Suche nach den Ursachen (1 Min) Brand im Schanzenviertel: Suche nach den Ursachen (1 Min)

