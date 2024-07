Stand: 09.07.2024 15:24 Uhr FC St. Pauli verlängert Vertrag mit Saliakas

Manolis Saliakas bleibt dem FC St. Pauli erhalten. Wie der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem griechischen Nationalspieler verlängert. Über die Laufzeit machte der Klub allerdings keine Angaben. Saliakas war 2022 vom griechischen Erstligisten PAS Giannina ans Millerntor gewechselt und hat seitdem 69 Pflichtspiele für den FC St. Pauli absolviert. "Es ist kein Geheimnis, dass ich mich beim Verein und in der Stadt sehr wohl fühle", sagte der 27-jährige Abwehrspieler.

