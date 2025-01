Stand: 27.01.2025 09:41 Uhr Explodierende Gasflaschen bei Brand in Kirchwerder

Im Schuppen einer Gaststätte in Kirchwerder ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Durch die starke Hitze explodierten mehrere Gasflaschen. Zwei Feuerwehrleute erlitten ein Knalltrauma und kamen in ein Krankenhaus. Insgesamt waren etwa 40 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz und der Brand war schnell gelöscht, ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude wurde verhindert. Wodurch das Feuer ausbrach, ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.01.2025 | 08:30 Uhr