Ex-Frau und Sohn angezündet: Lebenslange Haft

Stand: 04.05.2021 13:40 Uhr

Es ist ein Fall, der vor einem Jahr in Hamburg für große Erschütterung gesorgt hatte: In Lurup hatte ein Mann seine Ex-Frau und den Sohn mit Benzin übergossen und angezündet. Am Dienstag ist das Urteil gegen den 50-Jährigen gesprochen worden.