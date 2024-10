Stand: 01.10.2024 19:47 Uhr Eric Huwer bleibt Finanzvorstand des HSV bis 2029

Eric Huwer bleibt auch in den nächsten fünf Jahren Finanzvorstand beim Hamburger Sportverein. Sein Vertrag wurde vorzeitig bis 2029 verlängert, teilte der Fußball-Zweitligist heute mit. Der HSV stehe wirtschaftlich so gesund und stabil da wie nie, dazu habe Huwer einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet, so HSV-Aufsichtsratschef Michael Papenfuß.

