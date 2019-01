Stand: 31.01.2019 15:43 Uhr

Elbvertiefung: In zwei Wochen wird gebaggert

Es ist ein wichtiger Meilenstein, auf den Hafenbetreiber und Reeder seit Jahren warten: Die ersten Baggeraufträge für die Elbvertiefung sind vergeben worden. Nach Angaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes sollen in rund zwei Wochen die ersten Arbeitsschiffe bei Brokdorf anrücken.

Als Erstes wird ein Damm aufgeschüttet

Dort wird an der Unterelbe ein Damm aufgeschüttet, damit anschließend dahinter ausgebaggerter Sand und Schlick im Zuge der Elbvertiefung abgekippt werden kann. Diese sogenannte Unterwasserablagerungsfläche hat aber noch einen anderen Zweck: Sie dient dazu, dass der Strom von Ebbe und Flut gebremst wird. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund fünf Millionen Euro.

Der größte Teil der Sedimente, die ausgebaggert werden, soll aber nahe der Elbmündung zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven landen. Auch dort - in der sogenannten Medemrinne - soll unter Wasser ein Damm aufgeschüttet werden.

Die Bagger für die Elbvertiefung kommen NDR 90,3 - 31.01.2019 16:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Die konkreten Arbeiten zur Elbvertiefung stehen kurz bevor: Die ersten Baggeraufträge für die Elbvertiefung sind vergeben. In zwei Wochen rücken bei Brokdorf die Arbeitsschiffe an.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

In Hamburg wird ab Sommer gebaggert

Auf Hamburger Gebiet soll im Laufe des Sommers mit den Baggerarbeiten für die Elbvertiefung begonnen werden. Hans-Heinrich Witte, der Chef der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, spricht von einem guten Startsignal. Bei den europaweiten Ausschreibungen sind zwei niederländische Unternehmen zum Zuge gekommen, die in Deutschland Tochtergesellschaften haben. Ein Auftrag mit einem Wert von 9,5 Millionen Euro ging den Angaben zufolge an eine Firma aus Kleve am Niederrhein, ein weiterer über rund fünf Millionen Euro an ein Unternehmen aus Leer.

Gesamtkosten wohl bei 800 Millionen Euro

Der Ausbau der Fahrrinne, der die Erreichbarkeit des Hamburger Hafens vor allem für große Schiffe verbessern soll, werde im zweiten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten der Elbvertiefung sind noch nicht offiziell beziffert, weil die Ausschreibungen noch laufen. Sie dürften ungefähr 800 Millionen Euro betragen.

Was passiert bei der Elbvertiefung? NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 31.01.2019 16:00 Uhr Autor/in: Jähn, Thomas Die erneute Elbvertiefung ist seit Jahren ein Zankapfel zwischen der Hafenwirtschaft und Umweltschützern. Doch warum ist sie überhaupt notwendig und was genau passiert da?







4 bei 13 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.01.2019 | 16:00 Uhr