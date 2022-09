Elbbrücken: S-Bahn-Reparatur im Zeitplan - Sonnabend Sperrung Stand: 13.09.2022 12:55 Uhr Pendler und Pendlerinnen können aufatmen: Die Hamburger S-Bahn soll wie angekündigt ab kommendem Montag wieder im gewohnten Fünf-Minuten-Takt über die Elbe fahren.

Vorher wird die durch einen Lkw-Brand Anfang August beschädigte Brücke aber noch einmal für 24 Stunden voll gesperrt - und zwar ab Sonnabendmorgen um 1 Uhr bis Sonntagmorgen um 1 Uhr. In dieser Zeit fällt damit der 20-minütige Pendelverkehr auf der S3 komplett aus. "Die Deutsche Bahn hat sich entschieden, die Arbeiten trotz des Hafengeburtstags durchzuführen, um den regulären S-Bahn-Verkehr möglichst schnell wieder anbieten zu können", teilte das Unternehmen mit.

Schon vergangene Woche Mittwoch hatte ein Bahn-Sprecher gesagt, dass die Reparatur der durch einen Lkw-Brand beschädigten Brücke wie geplant vorankomme. Sowohl die Linie S3 als auch die S31 würden den Betrieb am kommenden Montag wieder aufnehmen.

Provisorium bis zum Jahresende

Die Reparatur ist ein Provisorium. Die Brücke sei auf Kunststoffkissen gelagert gewesen, die nicht so schnell wieder zu beschaffen seien, weil sie individuell gefertigt werden müssten. Darum werde die Überführung zunächst auf einem Stahlgerüst gelagert, erläuterte der Sprecher. Bis zum Jahresende soll dieses sogenannte Joch wieder abgebaut und durch eine Lagerung auf neuen Kunststoffkissen ersetzt werden. Eine erneute Unterbrechung des Betriebs werde dafür voraussichtlich nicht nötig sein. Der Umbau solle in den nächtlichen Betriebspausen erfolgen, sagte der Sprecher.

Videos 1 Min Reparatur an den Elbbrücken: "Werden am 18. September fertig" Ein Monat nach dem Lkw-Brand an den Elbbrücken hat sich NDR 90,3 Reporterin Anne Adams an der Baustelle umgesehen. 1 Min

Lkw brannte unter der Bahnbrücke

Am 8. August hatte ein Lastwagenfahrer sein Fahrzeug unter der Bahnbrücke an der Norderelbe angehalten, als er das Feuer bemerkte. Verletzt wurde niemand, aber an den Stahlträgern der Brücke und am Bahnsteig der Station in Richtung Hauptbahnhof entstanden größere Schäden. Nur ein Gleis blieb befahrbar. Die Bahn richtete zwischen den Stationen Hammerbrook und Wilhelmsburg einen Pendelbetrieb ein. Zudem verkehren Busse und Großraumtaxis zwischen Wilhelmsburg und der Station Elbbrücken, wo die Fahrgäste in die U-Bahnlinie U4 umsteigen können.

