E-Mail-Irrläufer: Jetzt kennt jeder Sozialdemokrat Oldenfelde

Stand: 21.09.2021 15:56 Uhr

Dank eines E-Mail-Irrläufers des Hamburger SPD-Distriktvorsitzenden Ole Thorben Buschhüter kennt nun jeder Sozialdemokrat in Deutschland den Ortsteil Oldenfelde. Eine Einladung zu einer Distriktsversammlung in einer Senioreneinrichtung ging nicht nur an die lokalen Genossen, sondern gleich an bundesweit alle Sozialdemokraten.