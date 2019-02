Stand: 14.02.2019 07:54 Uhr

Diesel-Fahrverbote auf dem Prüfstand

Könnten die Diesel-Fahrverbote in Hamburg-Altona bald wieder abgeschafft werden? Die EU-Kommission zeigt sich zumindest offen dafür. Sie hat am Mittwoch der Bundesregierung erlaubt, mit dem Schadstoff-Grenzwert von 40 Mikrogramm flexibel umzugehen. Das bedeutet: Wenn der Wert an manchen Straßen etwas überschritten wird, muss noch kein Fahrverbot ausgesprochen werden.

Diesel-Fahrverbote wackeln







Der Hamburger Umweltschutzverband BUND reagiert enttäuscht auf die Zustimmung der EU-Kommission zum flexiblen Umgang mit dem Stickoxid-Grenzwert. Die Opposition in der Bürgerschaft sieht sich hingegen in ihrer Kritik bestätigt. Manfred Braasch vom BUND hatte mit einer anderen Entscheidung gerechnet. Der Verband hat die Stadt sogar auf eine Ausweitung der Dieselfahrverbote verklagt.

Fahrverbote auf dem Prüfstand

Die EU hatte dem Gesetzesentwurf Deutschlands allerdings zugestimmt, nach dem Fahrverbote erst ab 50 Mikrogramm Stickoxid angemessen sind. Der EU-Grenzwert liegt jedoch weiterhin bei 40 Mikrogramm. Die Nachricht aus Brüssel stellt die Fahrverbote in der Max-Brauer-Allee und der Stresemannstraße in Altona infrage. Dort liegt der Jahresdurchschnitt knapp unter 50 Mikrogramm.

Darum geht's: Diesel-Fahrverbot







Umweltbehörde hält sich bedeckt

Die Umweltbehörde wollte die Entscheidung der EU nicht kommentieren. Man warte die Beschlüsse auf Bundesebene ab, sagte ein Sprecher. Der Gesetzentwurf muss noch vom Bundestag beschlossen werden. Regierungskreise rechnen in der kommenden Woche damit. Sobald das Gesetz steht, will die Hamburger CDU-Fraktion den rot-grünen Senat zur Rücknahme der Fahrverbote auffordern. Die sind laut CDU reine Kampagne gegen den Diesel. Trotz der Fahrverbote in der Max-Brauer-Allee und in der Stresemannstraße sind die Stickoxid-Werte im Jahr 2018 nicht gesunken.

