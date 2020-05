Stand: 30.05.2020 16:07 Uhr - NDR 90,3

Die Senatoren der Hamburger Grünen stehen fest

Die Wiederauflage von Rot-Grün in Hamburg ist so gut wie perfekt. SPD und Grüne einigen sich auf die Ressortverteilung - und die vier Personalvorschläge der Hamburger Grünen für den neuen rot-grünen Senat stehen fest: Neu dabei sind der Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks als Verkehrssenator und die Grüne Parteichefin Anna Gallina als Justizsenatorin. Das kündigten die Grünen in einem Online-Schreiben an ihre Parteimitglieder an.

Die neuen Senatoren der Grünen







Gallina wird Justizsenatorin

Der bisherige Justizsenator Till Steffen will für den Bundestag kandidieren und steht darum nicht mehr als Ressortchef zur Verfügung. Seine Nachfolgerin wird die Grünen-Bürgerschaftsabgeordnete Anna Gallina. Sie wird künftig für Justiz und Verbraucherschutz zuständig sein und die Federführung für das Kompetenznetzwerk gegen Rechtsextremismus haben. Damit gibt es auf der Seite der Grünen zwei Frauen und zwei Männer im Senat.

Die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung soll bei Katharina Fegebank, der Zweiten Bürgermeisterin, bleiben. Die Behörde erhält zusammen mit der Zuständigkeit für Bezirke einen zusätzlichen Staatsrat. Jens Kerstan soll ebenfalls Senator bleiben. Die Behörde für Umwelt und Energie wird erweitert zur Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Landwirtschaft. Sie erhält zudem das Institut für Hygiene und Umwelt aus der Gesundheitsbehörde.

Grüne bekommen Verkehrsbehörde

SPD und Grüne haben ihre Koalitionsverhandlungen bis auf die Endredaktion abgeschlossen. Die Parteien hätten sich über die Ressortverteilung und deren teilweise neuen Zuschnitt geeinigt, bestätigten SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf und Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks am Sonnabend der Deutschen Presse-Agentur. So würden die Grünen statt bisher drei künftig vier Senatorenposten besetzen, die SPD behalte sieben Ressorts. Die Einigung war am Vorabend gelungen.

Die Grünen waren in die Koalitionsverhandlungen mit dem Wunsch gestartet, die Verkehrsbehörde zu übernehmen. Dieses Ziel haben sie erreicht. Die Verkehrsbehörde wird deshalb von der Wirtschaftsbehörde getrennt. Die Wirtschaftsbehörde bleibt als Behörde eigenständig und bei der SPD. Sie ist weiterhin zuständig für den Hafen und den Flughafen. Die Grünen bekommen zwar nicht die von ihnen geforderten fünf Senatorenposten. Dafür führen sie künftig vier aufgewertete Behörden.

Sozialbehörde übernimmt Bereich Gesundheit

Der Bereich Gesundheit soll bei der von der SPD geführten Sozialbehörde angesiedelt werden. Finanzen, Innen, Schule, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Kultur bleiben ebenfalls in den Händen der SPD, die damit sieben Senatorinnen und Senatoren stellt - plus den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher. Bislang hatte die Partei acht Ressorts besetzt. In der nächsten Woche müssen die Parteien dem Ergebnis noch zustimmen. Bei der SPD bleiben vermutlich die meisten Senatsmitglieder im Amt. Die bisherige Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks hatte bereits im Februar ihren Rückzug aus der Politik angekündigt.

Wahl des Bürgermeisters am 10. Juni?

Am kommenden Dienstag soll der Koalitionsvertrag vorgestellt werden. Die Grünen haben für Sonnabend einen kleinen Parteitag einberufen, um über den Vertrag abzustimmen. Die SPD plant ebenfalls am Samstag eine Online-Akklamation ihrer Parteitagsdelegierten. Wenn beide Parteien dem Vertrag zustimmen, könnte Bürgermeister Tschentscher am 10. Juni von der Bürgerschaft wiedergewählt werden.

SPD und Grüne bilden in Hamburg seit 2015 einen gemeinsamen Senat. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar war die SPD trotz Verlusten mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten mit 24,2 Prozent ihr Ergebnis von 2015 fast verdoppeln. Mit 87 von 123 Sitzen verfügt Rot-Grün nun über eine Zwei-Drittel-Mehrheit in der Bürgerschaft.

