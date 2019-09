Stand: 15.09.2019 13:27 Uhr

Derby: Polizei trennt Fußballfans auf St. Pauli

Vor dem Lokalderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV hat die Hamburger Polizei in der Nacht zu Sonntag auf der Reeperbahn Fans voneinander getrennt. Zunächst hatten sich nach Informationen von NDR 90,3 in der Wexstraße am Großneumarkt rund 300 dunkel gekleidete Fußballfans versammelt. Die Hälfte von ihnen sei als HSV-Anhänger zu erkennen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Diese Gruppe zog zum Millerntorplatz. Dabei zündeten einige von ihnen Böller und riefen Parolen gegen den FC St. Pauli.

Hundertschaft der Polizei im Einsatz

Daraufhin versammelten sich auch rund 250 Fans des FC St. Pauli vor dem Millerntorstadion. Sie schrien ebenfalls Parolen und zündeten Pyrotechnik. Die beiden Gruppen mussten später am Hans-Albers-Platz von einer Hundertschaft der Polizei voneinander getrennt werden.

Beleidigungen und Pfefferspray gegen Polizisten

Rund 20 HSV-Anhänger versuchten eine Polizeisperre zu durchbrechen. Mit Schlagstöcken und Pfefferspray verhinderten die Beamten dies jedoch. Aus beiden Gruppierungen habe es Beleidigungen gegen Polizisten gegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Beamten seien auch mit Pfefferspray attackiert worden. Vereinzelt wurde auch Pyrotechnik abgebrannt.

Polizei verhindert Randale zwischen Fans NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 15.09.2019 13:00 Uhr Autor/in: Pfeifer, Werner Vor dem Lokal-Derby am Montag hat die Polizei Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen auf dem Kiez verhindert. Dabei wurden auch Polizisten angegriffen. Werner Pfeifer berichtet.







