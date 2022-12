Demonstration in Hamburg: Solidarität mit Protesten im Iran Stand: 03.12.2022 15:18 Uhr Vor dem NDR-Gelände im Hamburger Stadtteil Rotherbaum hat es am Sonnabend eine Demonstration gegen das Regime im Iran gegeben. Rund 150 Demonstrierende versammelten sich dort, um sich mit den protestierenden Menschen im Iran solidarisch zu zeigen.

Mahdad Pour, ein Veranstalter der Demonstration, sagte, er habe schon viele Schreckensnachrichten von seiner Familie und Freunden im Iran erhalten: "Die Leute werden verhaftet, getötet, ermordet. Und wir als Demonstranten hier in Deutschland zeigen, dass wir auch an die Leute im Iran denken und wir mit denen kämpfen. Ich will nur sagen, dass wir die Stimme von den Iranern sind, die im Iran sind. Und was die wollen ist ein Regierungswechsel. Und dafür stehen wir auch hier und versuchen das rüberzubringen." Die Demonstrantinnen und Demonstranten forderten auch ein Ende der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und dem Iran.

