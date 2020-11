Demonstranten: Neue Sternbrücke würde Stadtbild entstellen Stand: 07.11.2020 18:05 Uhr Weil sie gegen den vom Senat geplanten Neubau der Sternbrücke in Hamburg-Altona sind, haben am Sonnabend Anwohner und Anwohnerinnen demonstriert.

Gegen den geplanten Abriss der Sternbrücke in Hamburg-Altona haben am Sonnabend etwa 120 Menschen demonstriert. Sie kritisieren den geplanten Neubau - eine 108 Meter lange und mehr etwa 26 Meter hohe Rundbogenbrücke. Bei der Aktion dabei waren Anwohner und Anwohnerinnen, Denkmalschützer und Denkmalschützerinnen, Bezirkspolitiker und Bezirkspolitikerinnen.

Demonstrierende: Bäume müssen gefällt werden

Die vom Senat geplante Brücke würde das Stadtbild komplett entstellen, so die Demonstrierenden. Zudem müssten viele Bäume gefällt werden und viele Menschen ihre Häuser verlassen. Auch Clubs und Geschäfte müssten dem Neubau weichen. Die Demonstrierenden plädieren für eine Sanierung der bestehenden Brücke.

Initiative: Anwohner beteiligen

Zurzeit läuft eine Online-Petition, die das Planfeststellungsverfahren stoppen will. Mehr als 6.500 Unterschriften sind dabei bisher zusammengekommen. Die Initiative Sternbrücke kritisiert den Entwurf als "ein Desaster." Der Senat und die Deutsche Bahn müssten die Anwohnerinnen und Anwohner an der Planung beteiligen, fordert die Initiative. Klagen gegen die Pläne seien in Vorbereitung. Kritik kommt auch von der Opposition und der Architektenkammer.

Tjarks: Hemmschuh für die Mobilitätswende

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) begründet die Entscheidung des Senats für die Bogenbrücke mit verkehrlichen Notwendigkeiten. Die aktuelle Sternbrücke sei "ein Hemmschuh für die Mobilitätswende", sagt er. "Der Platz unter der Brücke ist sehr stark begrenzt, was dazu führt, dass es keinen Radweg an der Stresemannstraße gibt, die Fußwege äußerst bescheiden und die Wartebereiche für die Bus-Kunden inakzeptabel sind."

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.11.2020 | 19:30 Uhr