Demo gegen Wiederanschluss der Alten Süderelbe

Herrscht künftig an der Alten Süderelbe zwischen Finkenwerder und Altenwerder wieder Ebbe und Flut? Gegen entsprechende Pläne wächst der Widerstand vor Ort. Am Sonnabend haben mehr als 200 Menschen entlang des Deichs an der Alten Süderelbe demonstriert.

Mehr Flutraum - aber wo?

"Kein Schlick im Naturparadies": So lautet das Motto der Gegner des Plans, die Alte Süderelbe wieder an den Hauptstrom anzuschließen. Nach der Sturmflut 1962 war der Seitenarm abgetrennt worden, die Süderelbe ist seitdem ein Binnengewässer. Allerdings gibt es seit Jahren Überlegungen, das zu ändern.

Derzeit erarbeitet das Forum Tideelbe verschiedene Szenarien, wo in Hamburg und dem Umland mehr Flutraum geschaffen werden kann. Dadurch soll erreicht werden, dass Fluten nicht so schnell und so hoch auflaufen. Neben der Alten Süderelbe gibt auch Überlegungen, die Dove-Elbe weiter stromaufwärts wieder zu öffnen.

Sorge um Landwirtschaft und Biotope

In Finkenwerder und Umgebung kommt der Protest unter anderem von Landwirtinnen und Landwirten, die um ihre Anbaumöglichkeiten fürchten, von Anwohnern und Anwohnerinnen am Deich, aber auch von lokalen Naturverbänden wie der Interessensgemeinschaft Alte Süderelbe. Sie befürchten, dass Lebensräume von seltenen Tier- und Pflanzenarten zerstört werden.

Nach Schätzungen von Fachleuten würde das Vorhaben weit mehr als eine halbe Milliarde Euro kosten. Ende des Monats will das Forum Tideelbe seine Empfehlungen abgeben.

