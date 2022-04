DGB-Aufruf zur Teilnahme am Ostermarsch ist umstritten Stand: 14.04.2022 11:01 Uhr Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Hamburg ist in Erklärungsnot. Er hatte dazu aufgerufen, auch in diesem Jahr an den geplanten Ostermärschen teilzunehmen. Das Problem: Die Organisatoren und Organisatorinnen der Friedens-Demo stehen wegen einiger Forderungen in der Kritik.

Von Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine halten die Organisatoren und Organisatorinnen des Hamburger Ostermarsches nichts: Die Maßnahmen würden nur die ärmeren Menschen treffen, so ihre Ansicht. Die massive Aufrüstung der Bundeswehr bezeichnen sie als Großmacht-Spiele der Bundesregierung.

AUDIO: Kritik an den Organisatoren des Ostermarsches in Hamburg (1 Min) Kritik an den Organisatoren des Ostermarsches in Hamburg (1 Min)

Umstrittene Ansichten der Organisatoren

Und sie gehen sogar noch weiter: In einem Flugblatt zum Ostermarsch geben sie der Regierung in Kiew eine Mitschuld an dem Krieg. Darin heißt es beispielsweise, der Krieg habe nicht erst am 24. Februar begonnen, die ukrainische Regierung habe das Abkommen Minsk II unterschrieben, dessen Umsetzung aber boykottiert. Auch teilweise faschistische Kräfte seien in der Ukraine vom Westen unterstützt worden.

DGB unterstützt Ostermärsche trotzdem

Dem Hamburger DGB sind diese Positionen bekannt - und er hält sie für falsch. Trotzdem beteiligt sich der Gewerkschaftsbund auch in diesem Jahr am Ostermarsch. Auf Nachfrage von NDR 90,3 erklärt der Hamburger DGB: Wir unterstützen nicht die Organisatoren, wir unterstützen nur die Ostermärsche als Teil der Friedensbewegung. Für das kommende Jahr müsse der Ostermarsch aber neu gedacht werden, so Hamburgs DGB-Chefin Tanja Chawla.

Die Organisatorinnen und Organisatoren weisen Vorwürfe an ihrem Aufruf zurück: Aus ihrer Sicht sollen Kritiker und Kritikerinnen der Bundesregierung zum Schweigen gebracht zu werden.

Weitere Informationen Russland-Ukraine-Krieg: Habeck kritisiert Absage von Steinmeier-Besuch Der Vizekanzler spricht von einem diplomatischen Fehler der Ukraine. Auf einem russischen Kriegsschiff soll es eine Explosion gegeben haben. Die News im Überblick. mehr Tagelang unterwegs: Der erste deutsche Ostermarsch Der erste Protestmarsch führt 1960 ab Karfreitag in die Lüneburger Heide. Angesichts des Ukraine-Krieges dürfte die Bewegung neuen Zulauf erfahren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.04.2022 | 12:00 Uhr