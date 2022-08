Cyclassics und Cruise Days sorgen für Verkehrsbehinderungen Stand: 15.08.2022 14:58 Uhr Bis zu 15.000 Teilnehmende und etwa 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind kommenden Sonntag beim großen Radrennen in Hamburg dabei: Wegen der 25. Cyclassics müssen Autofahrende am Wochenende mit massiven Verkehrsbehinderungen im gesamten Hamburger Stadtgebiet rechnen. Für Sperrungen am Hafen sorgen die Cruis Days.

Einige Sperrungen in der Hamburger Innenstadt beginnen bereits am Donnerstag und dauern teilweise bis Montagmorgen an. Zwei Schleifen von rund 60 und 100 Kilometern werden zu unterschiedlichen Zeiten am Sonntag dichtgemacht. Einzelheiten hat der Veranstalter der Cyclassics auch in einem eigenen Flyer mit wichtigen Verkehrsinformationen sowie einer interaktiven Karte zusammengefasst.

U- und S-Bahn sind erste Wahl

Unter anderem ist die Mönckebergstraße schon Donnerstag von 21 bis 24 Uhr und Freitag von 21 Uhr bis bis Montag, 6 Uhr, gesperrt. Ballindamm und Jungfernstieg sind Sonntag von 5 Uhr bis 19 Uhr gesperrt. Die Große Johannisstraße ist Sonnabend, 21 Uhr bis Sonntag 18 Uhr gesperrt. Die Polizei empfiehlt, die Veranstaltung über die Autobahnen oder nördlich über den Ring 3 weiträumig zu umfahren. Durch die örtlichen Ableitungen und Sperrungen entlang der Rennstrecke wird es zu Zeitverzögerungen im Verkehrsablauf kommen. Auch der Busverkehr ist betroffen, es wird dringend geraten, auf U- und S-Bahnen auszuweichen.

A7-Auffahrt Volkspark gesperrt

Querverkehr ist nur bei größeren Lücken im Fahrerfeld möglich und wird im Einzelfall durch Polizeibeamte freigegeben. Eine Auf- und Abfahrt auf die Autobahn 7 an der Anschlussstelle Volkspark ist am Sonntag von 6 bis 13 Uhr nicht möglich, die Anschlussstellen Bahrenfeld und Othmarschen sind frei.

Polizei informiert auch telefonisch

Detailliertere Informationen zu einzelnen Straßen gibt es auf der Internetseite der Cyclassics. Unter der Rufnummer 040/88 18 00 33 ist ein Verkehrsinfotelefon eingerichtet (Donnerstag und Freitag, 14 Uhr bis 18 Uhr, Sonnabend 10 bis 16 Uhr, Sonntag 7 Uhr bis 17 Uhr).

Sperrungen für die Cruise Days

Die Cruise Days starten am Freitag um 14 Uhr und gehen bis Sonntagabend. Gesperrt werden dafür der Landungsbrückenvorplatz und die Niederbaumbrücke Richtung Hafencity. Aber die Polizei warnt: Wenn der Besucherandrang zu groß wird, sind weitere Sperrungen jederzeit möglich. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit Bus und Bahn. Weil die U3 bei den Cruise Days erfahrungsgemäß sehr voll sein wird, ist die Nutzung der S-Bahn bis zu den Stationen Landungsbrücken oder Stadthausbrücke empfehlenswert. Zwei weitere Alternativen: Die U1 bis Messberg oder die U4 bis Überseequartier nutzen.

