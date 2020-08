Stand: 18.08.2020 10:58 Uhr - NDR 90,3

Cum-Ex-Skandal: Varengold Bank in Hamburg durchsucht

Die Staatsanwaltschaft Köln durchsucht nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung seit Dienstagmorgen die Büros der Varengold Bank am Hamburger Fischmarkt. Das Geldhaus soll an sogenannten Cum-Ex-Geschäften beteiligt gewesen sein und dabei Steuern in mehrstelliger Millionenhöhe hinterzogen haben. Gleichzeitig werden Büros und Räume des Privatbankhauses Hauck & Aufhäuser in Frankfurt und München durchsucht.

Durchsuchungen bei Varengold Bank NDR Info - 18.08.2020 12:00 Uhr Autor/in: Benedikt Strunz Die Kölner Staatsanwaltschaft lässt die Büros der Varengold Bank in Hamburg durchsuchen. Das Geldhaus soll an sogenannten Cum-Ex-Geschäften beteiligt gewesen sein. Benedikt Strunz berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Illegale Steuerrückerstattung

Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit längerem gegen mehrere verantwortliche Mitarbeiter beider Banken. Kronzeugen in den Verfahren der Kölner Staatsanwaltschaft hatten ausgesagt, dass beide Bankhäuser teils gemeinsame Sache gemacht hätten, um sich Steuern illegal rückerstatten zu lassen. Hauck & Aufhäuser soll dabei für Investmentfonds tätig gewesen sein, die bei der Varengold Bank in Hamburg eingerichtet wurden. In den vergangenen Wochen durchsuchten die Fahnder gleich mehrere in das Cum-Ex-System involvierte Banken. Auch weil einigen der noch ausstehenden Verfahren in die Verjährung zu rutschen drohen.

Erst vor 14 Tagen hatten die Ermittler die Büros der Bundesverbandes deutscher Banken in Berlin und Frankfurt durchsucht. Dabei ging es um die Frage, ob die Bankenlobby dabei mitgeholfen hat, Gesetzesvorhaben in ihrem Sinne zu beeinflussen, um lukrative Cum-Ex-Geschäfte in abgeänderter Form weiter betreiben zu können.

Milliardenschaden für den Fiskus

Bei Cum-Ex-Geschäften handelten Aktienhändler rund um den Dividendenstichtag Aktien mit (cum) und ohne (ex) Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin und her. Am Ende war dem Fiskus nicht mehr klar, wem die Papiere gehörten. Finanzämter erstatteten Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem deutschen Staat entstand dadurch ein Milliardenschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.08.2020 | 12:00 Uhr