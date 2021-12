Cum-Ex-Affäre: Kölner Oberstaatsanwältin sagt aus Stand: 03.12.2021 10:48 Uhr Zum 20. Mal tagt heute der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) zur Cum-Ex-Affäre um die Hamburger Warburg Bank. Als einzige Zeugin ist die Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker geladen.

Sie ist Strafverfolgerin in Sachen Cum-Ex in Deutschland. Seit 2013 ermittelt sie in Finanzkreisen, mittlerweile gegen mehr als 1.000 Personen. Gerade erst diese Woche hat das angesehene US-Medienhaus Bloomberg sie unter die Top 50 der einflussreichsten Personen weltweit in diesem Jahr gewählt - als einzige Deutsche. Für Brorhilker sei 2021 das Jahr des Durchbruchs im Cum-Ex-Skandal gewesen, schreibt Bloomberg in seiner Begründung.

Brorhilkers Behörde lieferte Erkenntnisse

Der Bundesgerichtshof hatte im Sommer entschieden, dass Cum-Ex-Geschäfte kriminell sind. Auch dieses Verfahren gegen zwei Londoner Aktienhändler hatte Brorhilker angestrengt. Ihre Behörde lieferte zudem die Erkenntnisse, die schließlich dazu führten, dass Hamburg Steuern in Millionenhöhe von der Warburg Bank zurückforderte.

AUDIO: Brorhilker sagt im PUA Cum-Ex aus (1 Min) Brorhilker sagt im PUA Cum-Ex aus (1 Min)

Ob und was die Oberstaatsanwältin zu laufenden Ermittlungen und zur möglichen Einflussnahme von Olaf Scholz (SPD) auf die Hamburger Finanzbehörde aussagen wird, ist offen. Ein Großteil ihrer Vernehmung wird vermutlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Weitere Informationen Cum-Ex-Affäre: Früherer Chef der Senatskanzlei sagt aus Der Untersuchungsausschuss hat Christoph Krupp befragt. Er war wichtigster Mitarbeiter des früheren Hamburger Bürgermeisters Scholz. (19.11.2021) mehr Cum-Ex-Affäre: Neue Akten aufgetaucht Die Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft wirft dem Senat schwere Fehler vor. Müssen Zeugen neu gehört werden? (18.11.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.12.2021 | 12:00 Uhr