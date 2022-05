Cruise Days in Hamburg im August ohne große Schiffsparade Stand: 13.05.2022 15:10 Uhr Die eigentlich für September 2021 geplanten und Corona-bedingt verschobenen Hamburg Cruise Days gibt es nun in diesem Jahr als kompakte Ausgabe. Geplant ist das Treffen der Kreuzfahrtschiffe vom 19. bis 21. August. Fünf Kreuzfahrtschiffe werden erwartet, darunter die "Queen Mary 2".

Dass die Cruise Day etwas kleiner ausfallen als früher liegt unter anderem daran, dass die Entscheidung für die Veranstaltung erst vor ein paar Wochen gefallen ist - da hatten die meisten Reedereien ihre Fahrpläne schon längst fertig. "Es ist eine Sonderedition und sie soll ein Zeichen setzen - für die Branche und für die Stadt", sagte Veranstalterin Katja Derow am Freitag in Hamburg. Sie sei froh, dass die "Queen Mary 2" komme. Das imposante Kreuzfahrtschiff soll am Freitag, den 19. August, eingebunden werden, wenn der Hamburger Hafen durch den Lichtkünstler Michael Batz in blaues Licht getaucht wird. Die Lichtinstallation soll im Anschluss an das Event noch eine weitere Woche leuchten.

In diesem Jahr keine große Schiffsparade

Eine große Parade, wie zuletzt 2019, soll es in diesem Jahr dagegen nicht geben. Stattdessen ist für den späten Samstagabend eine Bug-an-Bug-Begegnung der "AIDAprima" und der "MSC Magnifica" vor den Landungsbrücken geplant. Veranstalter Uwe Bergmann zufolge können sich die Besucherinnen und Besucher auf eine "majestätische, schöne, langsame und entschleunigende" Vorstellung freuen. Das sei unter den gegebenen Bedingungen das Optimale, was herausgeholt werden könne. Die Hamburg Cruise Days seien das erste große Event im Hamburger Hafen seit Ausbruch der Corona-Pandemie.

"Brustlöser" für den Tourismus

Für die Hamburg Tourismus GmbH sind die Cruise Days 2022 auch ein Signal für das Wiedererstarken des Tourismus in der Hansestadt. "Wir waren zuletzt oft im Krisenmodus. Darum ist es jetzt für uns ein richtiger Brustlöser, dass wir 'Leinen los' sagen können", sagte Tourismussprecher Sascha Albertsen dazu. Das Interesse sei groß, das zeigten die bereits erfolgten Hotelbuchungen.

Cruise Days normalerweise in ungeraden Jahren

An Land wird es zwischen den Landungsbrücken und der Kehrwiederspitze an allen drei Tagen Präsentationen von mindestens vier Reedereien geben. Die Hamburg Cruise Days finden normalerweise in ungeraden Jahren im September statt. Sie gelten auch als Schaufenster und Plattform der Branche. In diesem Jahr soll bei den Präsentationen der Kreuzfahrtunternehmen auch die Nachhaltigkeit eine Rolle spielen. Die dreitägige Veranstaltung kostet mehr als eine Million Euro. 135.000 Euro davon kommen von der Stadt, der Rest muss von Reedereien und anderen Unternehmen aus der Branche finanziert werden.

Nächste Cruise Days für September 2023 geplant

Das Veranstalter-Team hoffen im August auf mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher. In früheren Jahren lockte die Veranstaltung schon mal eine halbe Million Gäste an. Die nächsten Hamburg Cruise Days finden wieder wie gewohnt statt - und zwar vom 8. bis zum 10. September 2023.

