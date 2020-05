Stand: 07.05.2020 07:10 Uhr - NDR 90,3

Corona: Viele Heime lassen keine Therapeuten ins Haus

Hamburger Alten- und Pflegeeinrichtungen schotten sich wegen der Corona-Pandemie offenbar weitgehend von der Außenwelt ab. Viele Pflegeheime lassen offenbar aus Angst vor Corona-Infektionen auch keine Therapeutinnen und Therapeuten oder Ärztinnen und Ärzte mehr ins Haus. Das hat NDR 90,3 vom Hausärzteverband erfahren. Die Gesundheitsbehörde sei alarmiert und habe alle Heime aufgefordert, verordnete Therapien zuzulassen.

Therapeuten vom Besuchsverbot ausgenommen

Werden medizinisch verordnete Therapien nicht durchgeführt, werfe das die Patientinnen und Patienten oft um Monate zurück, warnte der Hamburger Hausärzteverband. In den Corona-Verordnungen der Stadt sind Therapeutinnen und Therapeuten oder Ärztinnen und Ärzte deshalb ausdrücklich vom bisher geltenden Besuchsverbot in den Einrichtungen ausgenommen. Diese strengen Besuchsregeln werden allerdings bundesweit gelockert, das wurde am Mittwoch beschlossen. Demnach soll wiederkehrender Besuch durch eine bestimmte Person ermöglicht werden. Voraussetzung ist, dass es aktuell "kein aktives Infektionsgeschehen" der Corona-Epidemie in der jeweiligen Einrichtung gibt.

Offenbar aus Angst vor einem Corona-Ausbruch im eigenen Haus setzen viele Heimleitungen aber ihr Hausrecht durch und verweigern externen medizinischen Dienstleistern den Zugang, heißt es vom Hausärzteverband. Dabei gehe von den Therapeutinnen und Therapeuten kein größeres Infektionsrisiko aus als von hauseigenen Pflegekräften. Zudem steige der Pflegeaufwand, wenn zum Beispiel eine Patientin oder ein Patient verkrampfe und sich kaum noch mitteilen könne, weil Bewegungs- und Sprachtherapien fehlten.

Gesundheitsbehörde schaltet sich ein

Die Hamburgische Pflegegesellschaft will mit den entsprechenden Einrichtungen jetzt das Gespräch suchen. Die Gesundheitsbehörde hat alle Verbände und Träger noch einmal aufgefordert, medizinisch verordnete Therapien zuzulassen. Sollten sich Heimleitungen dennoch querstellen, können sich Betroffene und Angehörige demnach an die Wohn-Pflege-Aufsicht in den Bezirksämtern wenden.

