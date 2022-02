Corona-Testzentrum in Rothenburgsort dichtgemacht Stand: 06.02.2022 09:52 Uhr Polizei und Gesundheitsamt haben bei einer Kontrolle in Rothenburgsort ein Corona-Testzentrum dichtgemacht. In der Arzt-Praxis im Vierländer Damm wurden Patientinnen und Patienten offenbar im Hausflur getestet.

Nachbarinnen und Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus im Vierländer Damm waren genervt, weil sie sich im Treppenhaus an Kundinnen und Kunden des Testzentrums vorbeischlängeln mussten. Außerdem sollen gebrauchte PCR-Tests im Hausmüll entsorgt worden sein.

Abstandsregeln missachtet

Das Corona-Testzentrum wurde nach der Kontrolle von Polizei und Gesundheitsamt vorerst geschlossen, so Joscha Heinrich vom Gesundheitsamt im Bezirk Hamburg-Mitte: "Die Testungen wurden im gemeinschaftlichen Hausflur durchgeführt, da wurden Abstandsregeln nicht beachtet. Und wir hatten Probleme, dass tatsächlich schon Testergebnisse kamen, bevor die Testung überhaupt abgenommen ist. Da müssen wir natürlich seitens des Gesundheitsamts sofort eingreifen."

Friseur verstößt gegen Auflagen

Außerdem wurde in der Straße ein Friseursalon dichtgemacht, bestätigte ein Polizeisprecher. Der Laden hatte bereits in der Vergangenheit wiederholt gegen Auflagen verstoßen. Doch auch diesmal konnte der Friseur kein Hygienekonzept vorlegen. Überprüft wurde auch ein Dönerladen, in dem mehrere Mitarbeitende möglicherweise gefälschte Impfpässe vorzeigten.

