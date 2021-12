Corona: Reederei MSC streicht Kreuzfahrten ab Hamburg Stand: 20.12.2021 11:55 Uhr Die Kreuzfahrtreederei MSC streicht wegen der Ausbreitung der Corona-Variante Omikron mehrere Reisen ab Hamburg. Am Sonntag wurden Gäste, die bereits auf dem Weg zum Schiff waren, wieder nach Hause geschickt.

Weihnachten auf See - mit Ausflügen in verschiedene europäische Metropolen: Darauf hatten sich Hunderte Gäste gefreut, die die kommenden Tage auf der "MSC Magnifica" verbringen wollten. Einige standen bereits auf der Pier, als sie von der kurzfristigen Absage erfuhren. An Bord des Schiffs sind auch Passagiere, die in Großbritannien zugestiegen sind. Und die britischen Inseln gelten inzwischen als Virusvariantengebiet. MSC ließ deshalb die enttäuschten deutschen Passagiere nicht an Bord.

Weitere Abfahrten aus Hamburg abgesagt

Mit den britischen Gästen ist das Schiff inzwischen auf dem Weg nach Southampton. Nach Angaben von MSC sind bis Mitte Januar weitere Abfahrten ab Hamburg abgesagt. Die Reederei Aida hat Großbritannien bereits vor längerer Zeit aus dem Fahrplan gestrichen. Bei Hapag-Lloyd Cruises wird nach Angaben einer Sprecherin derzeit geprüft, ob Schiffe umgeleitet werden müssen.

