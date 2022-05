Corona: Millionen-Hilfe für den Sport in Hamburg Stand: 06.05.2022 10:55 Uhr Die Stadt Hamburg hat den Sport in den zwei Jahren der Corona-Pandemie mit insgesamt 38 Millionen Euro unterstützt. Das sagte Sportsenator Andy Grote (SPD) am Donnerstag im Sportausschuss der Bürgerschaft. 34.000 Menschen verließen die Vereine in der Pandemie.

10,2 Mio Euro flossen als Zuschüsse direkt in den Sport. 1,7 Mio Euro gingen als günstige Darlehen an die Sportanbieter. Über die sogenannten Starter-Gutscheine der Stadt konnten bis heute 17.200 Menschen in die Vereine zurückgeholt werden. Dafür gab die Stadt 1,6 Mio Euro aus, so Grote. Die erfolgreiche Kampagne soll weiterlaufen und wird mittlerweile auch von anderen Bundesländern kopiert.

Sportangebote für Ukraine-Geflüchtete

Geld, das nicht aus den Corona- Nothilfefonds abgefordert wurde, wird nun nach Angaben Grotes genutzt, um Clubs zu unterstützen, die spezielle Angebote für Geflüchtete aus der Ukraine machen. Der Hamburger Sportbund sieht die steigenden Energiekosten als große Gefahr für viele Vereine mit vereinseigenen Sportstätten und fordert weitere Zuschüsse von der Stadt.

