Corona-Massentest an der Ida Ehre Schule Stand: 05.11.2020 16:55 Uhr In Hamburgs Schulen steigt die Zahl der Corona-Fälle. Eine Stadtteilschule geht nun einen neuen Weg: Die gesamte Ida Ehre Schule in Harvestehude wird auf das Coronavirus getestet.

Laut Schulbehörde gibt es mittlerweile in etwa 200 Schulen in Hamburg Infektionen. Den Angaben zufolge befinden sich derzeit fast 90 Klassen und 280 Schulbeschäftigte in Quarantäne. An der Ida Ehre Schule sind in dieser Woche täglich mehrere Fälle dazugekommen - bei Schülerinnen und Schülern wie Lehrkräften. Dort findet am Freitag für alle Klassen und das gesamte Kollegium eine Massentestung statt. Bis einschließlich Montag bleibt die Schule deshalb geschlossen. Zur Anwendung kommt ein schneller Antigen-Test, der in einer Viertelstunde ein Resultat liefern soll. Falls er ein positives Ergebnis anzeigt, wird der PCR-Test nötig, der zurzeit Standard ist und als genauer gilt.

AUDIO: Corona und Schulen: Massentest an Ida Ehre Schule (1 Min)

Appell: Auf Klassenteilung und Fernunterricht vorbereiten

Bei den Schulbeschäftigten wächst mit den steigenden Zahlen die Unsicherheit, wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) betont. Sie findet es beunruhigend, dass nach ihrer Beobachtung die Gesundheitsämter bei der Verfolgung der Corona-Fälle nicht mehr nachkommen. So würden in Schulen manchmal entweder gar keine Maßnahmen ergriffen oder vorsorglich gleich alle in Quarantäne geschickt. Alle Hamburger Schulen müssten jetzt besser auf eine Teilung der Klassen und Fernunterricht vorbereitet werden, fordern die Lehrergewerkschaften GEW und dlh.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.11.2020 | 17:00 Uhr