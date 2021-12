Corona: Immer mehr Omikron-Fälle in Hamburg Stand: 29.12.2021 16:09 Uhr In Norddeutschland ist die Corona-Variante Omikron auf dem Vormarsch. Auch in Hamburg werden immer mehr Omikron-Fälle nachgewiesen: Mehr als 200 sind es inzwischen.

In Schleswig-Holstein ist die Omikron-Variante ebenfalls bereits dominant und in Niedersachsen wird sie in jeder vierten Probe nachgewiesen. Hamburg allerdings verzeichnet im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Omikronfälle in Deutschland. Fast 1.500 Verdachtsfälle werden in Hamburg aktuell außerdem geprüft, so die Sozialbehörde. Wirklich aktuell sind die Zahlen allerdings nicht. Die Virus-Sequenzierung für den Omikron-Nachweis dauert gut eine Woche. Die Sozialbehörde geht inzwischen davon aus, dass in Hamburg jetzt etwa zehn Prozent der Infektionen auf die Omikron-Variante zurückgehen. Sie rechnet damit, dass sich der Anteil innerhalb einer Woche mindestens verdoppelt. Bisher hat das keine Auswirkungen auf die Krankenhäuser.

AUDIO: Corona: Omikron-Variante häufig in Hamburg nachgewiesen (1 Min) Corona: Omikron-Variante häufig in Hamburg nachgewiesen (1 Min)

Omikron: Bislang keine Auswirkung auf Krankenhäuser

Dort sei die Lage stabil, heißt es. Es gebe auch keinerlei Hinweise, dass Omikron für schwerere Krankheitsverläufe sorge. Das individuelle Risiko steige wahrscheinlich nicht, heißt es aus der Sozialbehörde. Wenn sich durch die Omikron-Variante allerdings viel mehr Menschen anstecken als bisher, könnte es dennoch zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.12.2021 | 16:00 Uhr