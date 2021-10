Corona: Heute zweite Impfaktion in der Elbphilharmonie Stand: 04.10.2021 15:00 Uhr Wer die Elbphilharmonie in Hamburg besucht, kann sich dort heute auch spontan gegen Corona impfen lassen. Die Aktion läuft seit 14 Uhr und endet um 22 Uhr.

Aufgrund des großen Erfolges der ersten Impfaktion in der Elbphilharmonie gibt es heute erneut eine Impfaktion in Hamburgs Konzerthaus an der Elbe. Impfwillige können sich in den Künstlergarderoben im 12. Stock des Konzerthauses entweder mit Biontech oder Johnson & Johnson impfen lassen, teilte die Sozialbehörde im Vorfeld mit. Nach dem Piks geht es durch den Backstage-Bereich direkt auf die Bühne des Großen Saals, um dort die empfohlenen 15 Minuten Ruhezeit zu verbringen.

Keine Anmeldung erforderlich

Eine Anmeldung ist nicht möglich und auch nicht notwendig. In einem Container auf dem Vorplatz erfolgt die Registrierung bis 21.30 Uhr. Impfen lassen können sich alle Personen ab 12 Jahren. Minderjährige müssen in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person erscheinen. Für die Zweitimpfung müssen die Formulare der Erstimpfung mitgebracht werden. Zwischen Erst- und Zweitimpfung müssen mindestens 21 Tage liegen.

Anfang September hatten 831 Menschen an der ersten Impfaktion teilgenommen. Die zweite Aktion war ursprünglich für den 2. Oktober geplant, aufgrund des hohen Andrangs wurde sie auf den heutigen Montag gelegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.10.2021 | 11:20 Uhr