Corona: Hamburg hält weiterhin an Regeln fest Virologe Christian Drosten hält die Corona-Pandemie für überstanden. Die Bundes-FDP und die Union wollen die Corona-Maßnahmen aufheben - doch Hamburg ist noch vorsichtig.

In diesem Winter gebe es die erste endemische Welle, sagte Drosten dem "Tagesspiegel". Während unter anderem Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sowie Corona-Expertinnen und -Experten sich für das Ende aller Corona-Maßnahmen aussprechen, hatte Bürgermeister Peter Tschenter (SPD) zu Weihnachten nochmal betont, dass er die jetzt noch gültigen Maskenregeln richtig findet - auch weil das Gesundheitssystem derzeit am Limit sei.

Corona wird es weiter geben

Grundlage für die Corona-Regeln ist das Infektionsschutzgesetz, das nur aufgrund der Corona-Pandemie in Kraft ist. Wenn diese als überwunden gilt, können die Einschränkungen nicht einfach verlängert werden. Corona wird es zwar weiter geben, es wird dann aber wie eine Grippe behandelt, an der während schlimmer Wellen auch Tausende Menschen hier in Deutschland sterben. Eine Maskenpflicht gab es deswegen aber noch nie.

Corona-Maßnahmen in Hamburg bis zum 7. April

Die rechtliche Grundlage für Corona-Sonderregeln gibt es noch bis zum 7. April 2023. Sowohl Tschentscher als auch die neue Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) gehen davon aus, dass sie so lange auch noch gelten. Dass die Regeln dann nochmal verlängert werden, damit rechnet aber wohl kaum noch jemand.

