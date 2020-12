Corona: Amalie Sieveking Krankenhaus macht eine Woche dicht Stand: 16.12.2020 15:10 Uhr Zum ersten Mal in der Corona-Krise muss ein Hamburger Krankenhaus komplett schließen. Ab Montag behandelt das Amalie Sieveking Krankenhaus in Volksdorf etwa eine Woche lang keine Patientinnen und Patienten mehr.

Eine ambulante Notfallversorgung soll aber weiterhin möglich sein. Die im Haus verbliebenen Patientinnen und Patienten werden in dieser Woche entlassen oder bei einer benötigten Weiterbehandlung in andere Krankenhäuser verlegt. Am 30. Dezember soll es einen Neustart geben.

Infektionen auch bei Beschäftigten

In dem Krankenhaus hatten sich viele Patientinnen und Patienten mit dem Coronavirus angesteckt oder müssen in Quarantäne. Vor rund einem Monat war es losgegangen, inzwischen wurde nach letzten Informationen bei mindestens 66 Patientinnen und Patienten das Virus nachgewiesen. Elf von ihnen sind gestorben, die meisten von ihnen waren nach Angaben des Krankenhauses bereits sehr alt und krank. Aber auch unter den Beschäftigten hat sich das Virus ausgebreitet.

Mehr als 60 hatten sich im Lauf des vergangenen Monats infiziert oder mussten in Quarantäne. Der Betreiber hatte in einer schriftlichen Stellungnahme indirekt eingeräumt, dass sich sowohl Patientinnen und Patienten als auch Beschäftigte zumindest zum Teil im Krankenhaus angesteckt haben.

