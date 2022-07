CSD in Hamburg: 2022 wieder mit Straßenfest und Parade Stand: 27.07.2022 13:52 Uhr Der Christopher Street Day (CSD) findet in Hamburg in diesem Jahr vom 31. Juli bis 7. August statt. Höhepunkt ist eine Demo am 6. August.

Zwei Jahre fand der CSD in Hamburg wegen der Corona-Pandemie nur in einem verkleinerten Rahmen statt. 2022 soll nun wieder groß gefeiert werden, mit einem Straßenfest am Jungfernstieg und Ballindamm, das am Freitag den 5. August beginnt und mit einer großen Demo am 6. August. Das Motto für den Hamburger CSD in diesem Jahr lautet: "Auf die Straße! Vielfalt statt Gewalt".

Gewalt gegen LGBTIQ* nimmt zu

Zahlreiche Veranstalttungen sind für die Pride-Week ab 29. Juli geplant. Ein Schwerpunkt ist die wachsende Gewalt gegen Schwule, Lesben, Transgender und andere Menschen, die sich als LGBTIQ* begreifen. Die Gewalt- und Hasstaten gegen diese Personengruppe haben zugenommen. Bundesweit wurden 2021 über 1.000 Straftaten gezählt, in Hamburg waren es 67, mehr als doppelt soviele wie im Jahr davor. Das Kürzel LGBTIQ* steht für Lesbian, Gay (englisch: schwul), Bisexual, Transgender. Intersexual und Queer (englischer Sammelbegriff für Menschen, die sich nicht als heterosexuell begreifen).

Preis für #OutInChurch

Erstmals beim CSD in Hamburg soll auch ein Preis vergeben werden. Bei der Eröffnung der Pride-Week am 30. Juli auf Kampnagel soll die Initiative #OutInChurch mit dem Ehren-Pride-Award ausgezeichnet werden, die Personen in der katholischen Kirche zum Coming Out auffordert. Von der Initiatve gehe das Signal für einen dringend erforderlichen Veränderungs- und Modernisierungsprozess in der Katholischen Kirche aus", begründet Hamburg Pride die Auszeichnung für die 2022 gestartete Aktion.

CSD-Demo am 6. August

Für die CSD-Demo erwarten die Veranstaltenden dieses Jahr bis zu 250.000 Personen. Erstmals seit der Corona-Pandemie findet die Demo in ihrer traditionellen Form statt. Der Zug startet am Sonnabend, den 6. August um 12 Uhr in der Langen Reihe. Die Parade soll durch die Innenstadt laufen. Zielpunkt ist der Jungfernstieg. Dort und am Ballindamm findet auch von Freitag bis Sonntag das CSD-Straßenfest statt. Dafür sind der Jungfernstieg und der Ballindamm von Donnerstag, 6 Uhr bis Montag, 6 Uhr gesperrt.

Hamburg zeigt Flagge

Auch die Aktion "Hamburg zeigt Flagge", die zum Hissen der Regenbogenflagge aufruft, soll es wieder geben. Sie leitet am 29. Juli die Pride Week ein. Zudem sind viele Diskussionen, Gesprächsrunden und Vorträge geplant. Der Verein Hamburg Pride listet alle Veranstaltungen unter www.hamburg-pride.de auf.

Demo zum CSD in Hamburg seit 1980

Der Christopher Street Day erinnert an den 28. Juni 1969, als Polizeikräfte die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar "Stonewall Inn" in der Christopher Street stürmten und so mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auslösten. Der CSD soll auf die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen aufmerksam machen. Seit 1980 gehen alljährlich in Hamburg Menschen auf die Straße, um sich für Akzeptanz und Gleichberechtigung aller Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten einzusetzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.08.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Homosexualität