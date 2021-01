CDU fordert nach Todesfall Hotelunterbringung von Obdachlosen Stand: 10.01.2021 14:36 Uhr Nach dem Tod eines mutmaßlich obdachlosen Mannes auf der Hamburger Reeperbahn hat die CDU-Bürgerschaftsfraktion eine Hotelunterbringung für besonders gefährdete Menschen gefordert.

"In einer so wohlhabenden Stadt wie Hamburg dürfen trotz kalter Tage und Nächte keine Menschen auf den Straßen erfrieren", erklärte der sozialpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Andreas Grutzeck. Viele Obdachlose würden die Enge in den städtischen Notunterkünften fürchten und hätten Sorge vor Gewalt, Diebstahl sowie einer Corona-Infektion.

Grutzeck forderte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) auf, eine sichere Hotelunterbringung für besonders gefährdete Obdachlose zu organisieren. "Aufgrund des gegenwärtigen Lockdowns stehen viele Hotelzimmer leer und so wäre eine Hotelunterbringung für alle Seiten ein Fortschritt", so Grutzeck. Erst am Donnerstag hatte die Linksfraktion die gleiche Forderung erhoben.

Bisher rund 80 Plätze in Hotels

Dank einer Großspende können in Hamburg bereits rund 60 obdachlose Menschen bis April sicher in Hotels untergebracht werden. Partner des Projekts sind die Hilfseinrichtung Alimaus, das Straßenmagazin "Hinz&Kunzt", die Diakonie Hamburg und die Caritas. Das Hamburger Unternehmen Reemtsma stellte dafür im Dezember wie bereits im Frühjahr vergangenen Jahres 300.000 Euro zur Verfügung. Zudem bringt ein Bündnis gemeinnütziger Organisationen nach eigenen Angaben 20 Obdachlose bis März in einem Hotel unter, um sie vor dem Coronavirus und der Winterkälte zu schützen. An der Aktion "Hotels for Homeless" sind die Initiativen Strassenblues CaFée mit Herz, GoBanyo, Hamburger Gabenzaun, Hanseatic Help, JesusCenter und Pfand beteiligt.

AUDIO: CDU will Obdachlose in Hotels unterbringen (1 Min)

Am Freitag auf der Reeperbahn gefunden

Der am Freitag auf der Reeperbahn gefundene Tote war nach Angaben der Polizei vermutlich ein Obdachloser. Der etwa 65 Jahre alte Mann sei von einem Passanten auf dem Gehweg entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Sein Leichnam kam zur Untersuchung der Todesursache in die Gerichtsmedizin. Ob es sich um einen Obdachlosen handelte, ist noch unklar. Die Polizei hatte in dieser Woche einen Bericht von "Hinz&Kunz" bestätigt, nachdem seit Silvester bereits vier obdachlose Menschen auf der Straße gestorben sind.

