Stand: 12.03.2019 06:00 Uhr

CCH-Sanierung: Knapp 20 Prozent Mehrkosten

Der Umbau des Congress Centers Hamburg (CCH) wird knapp 20 Prozent teurer als geplant. Nach Informationen von NDR 90,3 wird der Senat heute Mehrkosten von 36 Millionen Euro bei der Bürgerschaft beantragen. Ursprünglich wurden für die Modernisierung 194 Millionen Euro veranschlagt - nun werden es offenbar 230 Millionen. Die Gründe: überraschende Asbestfunde und frühere Baumängel. Im Sommer 2020 soll das CCH wieder öffnen - mit einem Jahr Verspätung.

20 Prozent Mehrkosten bei CCH-Sanierung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 12.03.2019 06:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt







Asbestfunde im Bauschutt

Erst bei Abbrucharbeiten fanden sich in Betonteilen rund 50.000 Kubikmeter Asbest. Durch diesen Sondermüll kam es zu massiven Störungen im Bauablauf. Rund 2.000 Sattelschlepper-Ladungen des gefährlichen Schutts mussten von der Baustelle abtransportiert werden. Von einem Asbest-Gutachter will die Behörde nun Honorar zurückfordern.

Aufwendigere Arbeiten an der Tiefgarage

In der Tiefgarage rechneten Gutachter außerdem zunächst nur mit Schönheitsreparaturen. Hier stieß man allerdings auf Streusalzschäden. Projektleiter Hellmut Körner von der Wirtschaftsbehörde sagte dazu: "Es bedarf einer Grundsanierung und die muss jetzt durchgeführt werden, um die Garage auch später wirtschaftlich nutzen zu können." Besonders ärgerlich: Wegen der Sanierung der Tiefgarage entfiel der Bestandsschutz der erst zwölf Jahre alten Großhalle H. Somit brauche die Halle nun einen neuen Brandschutz.

Korrosion an der Fassade

Und in der nur zwölf Jahre alten Glasfassade am Rosengarten fanden Bauarbeiter jede Menge Rost. Laut Körner erfüllte die Fassade nach Augenschein alle Voraussetzungen. "Wenn man aber genauer hineinguckt, stellt man fest, dass hinter die Glasfassade Wasser eingedrungen ist", so der CCH-Projektleiter. Das habe die Halterungen der Glasplatten korrodieren lassen.

All diese Baumängel und durch sie notwendig gewordene zusätzliche Arbeiten verschlingen etwa die Hälfte der 36 Millionen Euro Mehrkosten. Die andere Hälfte kommen durch die Bauverzögerungen zustande - Kosten für Maschinen und Arbeiter, die ein Jahr länger als geplant im Einsatz sind oder die Bewachung der Baustelle etwa.

Eröffnung im August 2020

Projektleiter Körner hält das alles für "ärgerlich aber vertretbar". Er verspricht: "Sie werden feststellen, dass es nicht mehr das alte CCH in Waschbeton ist, sondern wirklich ein vollkommen neues, strahlendes Gebäude. Ich freue mich darauf." Eröffnet werde im August 2020 - mit einem Ärztekongress und dem Deutschen Juristentag.

