Stand: 28.07.2019 16:00 Uhr

Bürgerschaftspräsidentin schwärzt AfD-Anfrage

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit zieht Konsequenzen aus den sogenannten Feindeslisten von Rechtsextremisten. Nach Informationen von NDR 90,3 hat sie deshalb eine Große Anfrage der AfD-Fraktion an den Senat in weiten Teilen schwärzen lassen. Mit der Anfrage will die AfD nach eigenen Angaben offenlegen, welche Kontakte es zwischen der Partei Die Linke und linksextremistischen Gruppen gibt. Dafür hat sie eine Liste mit 44 Veranstaltungen und Demonstrationen erstellt, auf denen sowohl Politiker der Linken als auch verfassungsfeindliche Organisationen stehen. Allerdings werden in dieser Liste auch die Namen von zahlreichen Privatpersonen genannt.

Geschwärzte AfD-Anfrage soll Datenschutz sicherstellen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.07.2019 06:00 Uhr Autor/in: Straehler-Pohl, Jörn Nach einer Anfrage der Hamburger AfD hat Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit diese in weiten Teilen schwärzen lassen. Es waren Namen von Privatpersonen enthalten.







2,8 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Veit: "Parlamentsdatenbank wird nicht zum Nachschlagewerk"

Für Veit sei genau das der Grund gewesen, diese Namen schwärzen zu lassen - inklusive aller Fußnoten, die Hinweise auf die Namen geben könnten. "Wenn politische Hetze von Rechts in Mord umschlägt und die Diffamierung von einzelnen Politikerinnen und Politikern dieses systematische Erstellen von Listen zur Folge hat, dann hat besondere Vorsicht zu walten - insbesondere was Personen- und Datenschutz angeht", sagte Veit im Gespräch mit NDR 90,3. Sie werde nicht zulassen, dass die Parlamentsdatenbank der Bürgerschaft zum Nachschlagewerk für rechtsextreme Aktivitäten werde, so die Bürgerschaftspräsidentin. Gleichzeitig betonte sie, dass die Parlamentsrechte der AfD davon nicht betroffen seien. Denn der Senat habe die Anfrage ohne die schwarzen Balken bekommen.

AfD akzeptiert Schwärzungen

Die AfD will die Schwärzungen offenbar akzeptieren. Sie erklärte, dass sie über die neuen Maßstäbe informiert worden sei. Die Wahrung der Persönlichkeitsrechte habe für die AfD einen hohen Stellenwert.

Weitere Informationen Rechtsextreme "Feindeslisten": Hamburg informiert nicht In Hamburg stehen mehr als 300 Menschen auf sogenannten Feindeslisten von Rechtsextremisten. Nach Recherchen des ARD-Magazins FAKT wissen die meisten Betroffenen aber nichts davon. (24.07.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.07.2019 | 19:30 Uhr