Bürgerschaft: Streit über höhere Parkgebühren

Stand: 16.06.2021 16:46 Uhr

Seit Kurzem kostet zum Beispiel ein Bewohnerparkausweis in Hamburg deutlich mehr. In der Hamburgischen Bürgerschaft gab es am Mittwoch scharfe Kritik an der vom rot-grünen Senat beschlossenen Anhebung.