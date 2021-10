Brückenabriss: Vollsperrung der Willy-Brandt-Straße in Hamburg

Stand: 29.10.2021 08:13 Uhr

Der Abriss der Cremonbrücke in Hamburg hat begonnen. Dafür ist die Willy-Brandt-Straße gesperrt - bis Montagmorgen um 5 Uhr. Am Freitagmorgen kam es zu erheblichen Behinderungen in der Innenstadt.