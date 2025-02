Stand: 21.02.2025 19:38 Uhr Borgfelde: Mann im Gesicht verletzt und beraubt

Ein 47-jähriger Mann ist am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in Borgfelde überfallen und dabei schwer im Gesicht verletzt worden. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Der noch unbekannte Täter floh mit dem Rucksack des Opfers in Richtung Berliner Tor. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen konnte er nicht gefasst werden.

