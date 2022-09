Benefiz-Fußballspiel: Prominente kicken für herzkranke Kinder

Stand: 04.09.2022 18:51 Uhr

Sport und Spaß für die gute Sache: Am Sonntag haben sich wieder viele Prominente in Fußball-Schale geworfen und an der Hamburger Benefizveranstaltung "Kicken mit Herz" teilgenommen. So sammelten sie Geld für herzkranke Kindern.