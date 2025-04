Stand: 10.04.2025 06:17 Uhr Basketball: Towers Hamburg siegen in Göttingen

In der Basketball-Bundesliga haben die Towers Hamburg sich bei der abstiegsbedrohten BG Göttingen keine Blöße gegeben und ihre Erfolgsserie ausgebaut. Das Team von Cheftrainer Benka Barlosky setzte sich beim Schlusslicht mit 92:75 (47:41) durch und rückte nach dem vierten Triumph in Serie und dem 14. Sieg im 26. Spiel vorläufig auf den siebten Platz in der Tabelle vor.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.04.2025 | 06:00 Uhr