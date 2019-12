Stand: 05.12.2019 06:30 Uhr

Attacke mit Machete: Polizei sucht nach Täter

Nach einer Attacke mit einer Machete in Hamburg-Niendorf am Mittwochabend sucht die Polizei nach dem Täter. Er soll nach einem Streit seinen Kontrahenten am Kopf verletzt haben.

Lange Schnittwunde im Gesicht

Die beiden Männer sollen sich in der Rewe-Filiale an der U-Bahnstation Niendorf Markt begegnet sein, dabei kam es offenbar zu einem Streit. Vor dem Supermarkt soll der Angreifer seinem Kontrahenten dann mit einer Machete ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer kam mit einer einer 15 Zentimeter langen Schnittwunde ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand aber nicht.

Videos sollen ausgewertet werden

Die Polizei war gegen 20 Uhr mit rund 20 Streifenwagen zum Supermarkt gefahren. Der mutmaßliche Täter konnte allerdings flüchten und wurde noch nicht gefasst. Er soll 1,70 Meter groß sein und einen Kapuzenpullover getragen haben. Täter und Opfer waren nach Angaben der Polizei einander bekannt. Grund der Auseinandersetzung sollen nach ersten Erkenntnissen Uneinigkeiten über Geldgeschichten gewesen sein. Zur Tatzeit liefen Videokameras im Supermarkt. Kriminalbeamte sollen nun die Aufnahmen nun auswerten.

