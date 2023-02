Stand: 26.02.2023 15:00 Uhr Antisemitische Beleidigungen in Hamburger Linienbus

Am Freitagnachmittag hat ein Unbekannter in einem Bus der Linie 3 auf St. Pauli Mitreisende judenfeindlich beleidigt. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann, wie sie am Sonntag mitteilte. Der Mann soll zwischen 50 und 60 Jahre alt und 1,90 Meter groß sein und den Bus im Bereich Feldstraße verlassen haben. Die Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher Volksverhetzung und bittet auch Zeugen, sich zu melden.

