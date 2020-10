Angriff vor Synagoge: Staatsschutz übernimmt Ermittlungen Stand: 05.10.2020 11:46 Uhr Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten vor der Hamburger Synagoge haben Staatsschutz und Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Der Staatsschutz ermittelt bei politisch motivierten Taten.

Vor der Synagoge Hohe Weide in Hamburg-Eimsbüttel hatte am Sonntagnachmittag ein Mann in einem Tarnanzug einen 26-jährigen jüdischen Studenten mit einem Klappspaten niedergeschlagen und ihm schwere Kopfverletzungen zugefügt. Die Hamburger Polizei hat inzwischen bestätigt, dass der Angreifer, ein 29 Jahre alter Deutscher mit kasachischen Wurzeln, bei der Attacke einen Zettel mit einem Hakenkreuz darauf bei sich hatte. Außerdem wurde ein Taschenmesser bei ihm gefunden.

Wohnungsdurchsuchung beim mutmaßlichen Täter

Ebenfalls bekannt ist inzwischen, dass der 29-Jährige offenbar unangemeldet in Hamburg wohnte und nicht in Berlin, wie zunächst vermutet. Im Stadtteil Langenhorn wurde die Wohnung des Mannes durchsucht, Datenträger wurden sichergestellt. Es seien bei der Durchsuchung aber keine offensichtlichen Hinweise auf eine rechte Gesinnung des Angreifers gefunden worden, der sichergestellte Computer wird nun ausgewertet.

Staatsschutz ermittelt

Jetzt ermittelt der Staatsschutz wegen Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung mit mutmaßlich antisemitischem Hintergrund. Der Festgenommene, der gestern einen stark verwirrten Eindruck machte, äußert sich bislang nicht zur Tat. Sein genaues Motiv bleibt daher vorerst unklar. Laut Polizei war der Deutsch-Kasache bereits vorher in psychiatrischer Behandlung. Er soll sich nach dem Angriff auf den jüdischen Studenten merkwürdig verhalten und stocksteif dagestanden haben, bis Polizisten ihn überwältigten. Der Mann soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Ein Termin stand zunächst nicht fest.

Bundesjustizministerin: "Schande für unser Land"

Dem Studenten, der in der Synagoge mit anderen Gemeindemitgliedern das jüdische Laubhüttenfest feiern wollte, geht es inzwischen besser. Vor der Synagoge legten Nachbarn Kerzen und Blumen nieder. Auf einem Blatt Papier steht: "Für eine offene und tolerante Gesellschaft. Antisemitismus hat hier keinen Platz." Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sprach von einer Schande für unser Land.

Videos 1 Min Vor der Synagoge Hohe Weide in Eimsbüttel ist am Sonntagabend ein 26 Jähriger angegriffen worden. Ein Mann schlug mit einem Spaten auf ihn ein. Ingmar Schmidt berichtet. 1 Min

Militärische Kleidung erinnert an Anschlag von Halle

Sowohl die militärische Kleidung als auch das Datum der Attacke wecken Erinnerungen an den Anschlag auf die Synagoge von Halle an der Saale vor knapp einem Jahr. Dort hatte am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur ein schwer bewaffneter Rechtsradikaler versucht, in die Synagoge einzudringen. An diesem Sonntag nun wurde Sukkot gefeiert, das Laubhüttenfest, das im jüdischen Kalender unmittelbar auf Jom Kippur folgt.

Fast ein Jahr nach dem Anschlag von Halle zeigt die Tat, wie verbreitet und wie gefährlich der Antisemitismus weiterhin ist, erklärte die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs. Die Hamburger CDU forderte, die Sicherheitsstandards aller jüdischen Einrichtungen in Hamburg zu überprüfen. Der Tatverdächtige soll später vor den haftrichter kommen, dann wird auch entschieden, ob er in Untersuchungshaft kommt, oder in eines psychiatrische Einrichtung.

