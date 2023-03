Amoktat in Hamburg am 9. März: Was bisher bekannt ist

Nach Polizeiangaben fielen am Donnerstagabend (09.03.23) gegen 21 Uhr in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg mehrere Schüsse. Die Polizei wurde ab 21.04 Uhr durch insgesamt 47 Anrufe informiert. Laut Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) waren erste Einsatzkräfte der Polizei vier Minuten später am Tatort, nur eine Minute später auch die Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE). Beamte zerschossen die verriegelte gläserne Eingangstür. Sie hörten noch mehrere Schüsse und entdeckten in der Folge mehrere tote Personen. "Die Toten haben alle Schussverletzungen", sagte ein Sprecher. Eine Person lief in das erste Stockwerk des Gebäudes. Die Einsatzkräfte fanden kurz danach einen Mann tot auf. Schon am Abend gingen die Beamten davon aus, dass es sich dabei um den Täter handelte, der sich selbst gerichtet hatte. Das bestätigte sich später. Wie die Ermittler herausfanden, hatte der Täter sich Zugang zu dem Gebäude verschafft, indem er eine Fensterscheibe zerschoss. Zuvor hatte er bereits mehrfach auf das Auto einer Frau geschossen, das auf dem Nachbargrundstück stand. Die Frau konnte flüchten.

Insgesamt starben bei der Amoktat acht Menschen - darunter auch der Täter, der sich nach bisherigem Ermittlungsstand selbst erschoss. Bei den Opfern handelt es sich um vier Männer, zwei Frauen und einen weiblichen Fötus im Alter von 28 Wochen. Die Männer und Frauen seien zwischen 33 und 60 Jahre alt, sagte der Leiter des Staatsschutzes der Polizei, Thomas Radszuweit. Die Todesopfer - alle deutsche Staatsbürger - seien durch Schusseinwirkungen gestorben. Darüber hinaus seien bei der Tat sieben Frauen und zwei Männer körperlich verletzt worden - sieben von ihnen durch Schüsse. Fünf Tage nach der Tat befinden sich nach Angaben der Polizei noch sechs Verletzte im Krankenhaus, eine dieser Personen sei weiterhin in Lebensgefahr. Laut Polizei konnten etwa 20 Personen unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden. "Wir haben es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit dem sehr, sehr schnellen und entschlossenen Eingreifen der Einsatzkräfte der Polizei zu verdanken, dass hier nicht noch mehr Opfer zu beklagen sind", sagte Innensenator Grote. Am Sonntag (19.03.23) soll es in Hamburg einen ökumenischen Gedenkgottesdienst geben, wie der Senat der Hansestadt mitteilte.

Der Amoklauf begann nach Angaben eines Sprechers der Glaubensgemeinschaft nach dem regulären Gottesdienst. Dieser habe um 19 Uhr angefangen und sei digital übertragen worden. 36 Menschen seien vor Ort gewesen, weitere 25 hätten sich digital zugeschaltet, sagte Michael Tsifidaris, Sprecher der Zeugen Jehovas in Norddeutschland, am Tag nach der Tat. Um 20.45 Uhr sei die Veranstaltung beendet worden, vermutlich auch der Livestream. Man befand sich in den Gesprächen nach dem Gottesdienst, so der Sprecher. Dann habe die Bluttat begonnen.

Die Tat ereignete sich im Grenzgebiet der Hamburger Stadtteile Groß Borstel, Alsterdorf und Winterhude. Bei dem Tatort handelt es sich um ein dreistöckiges Gewerbegebäude, das an der Straße Deelböge im Stadtteil Alsterdorf und neben einem Malerbetrieb sowie einer Baustelle mit drei großen Kränen liegt. In dem Versammlungsgebäude der Zeugen Jehovas waren Menschen zu einem Gottesdienst zusammengekommen.

Bei Polizei und Rettungskräften in Hamburg wurde nach der Alarmierung eine Großlage ausgelöst, laut Innenbehörde waren auch Spezialkräfte im Einsatz. Anwohnende wurden gegen 22.30 Uhr per Smartphone vor einer "lebensbedrohlichen Lage" gewarnt, Straßen in der Nähe des Tatorts abgesperrt. Um kurz nach 3 Uhr wurde über die Warn-Apps NINA und Katwarn schließlich Entwarnung gegeben. Insgesamt waren fast 1.000 Polizeibeamte im Einsatz. 52 davon seien Bundespolizisten oder Spezialeinsatzkräfte aus Schleswig-Holstein gewesen. Die Straßen rund um den Tatort blieben bis zum frühen Freitagmorgen gesperrt. Auch die Spurensicherung vor Ort dauerte bis zum Morgen an.

Philipp F., 35 Jahre alt, war deutscher Staatsbürger, seine Wohnadresse war in Hamburg-Altona. Er stammte aus Memmingen und wuchs in Kempten im Allgäu auf. Studiert habe er in München, sagte Radszuweit. Auf seiner Webseite wies sich F. als Unternehmensberater aus und gab an, in einem streng evangelischen Haushalt aufgewachsen zu sein. Seit 2015 war er Radszuweit zufolge in Hamburg gemeldet. Er war ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas. Ob er von der Gemeinde ausgeschlossen wurde oder ob er freiwillig ausgetreten ist, darüber gebe es noch unterschiedliche Informationen, so die Ermittler. Der Sprecher der Gemeinde betonte, dass sich F. selbst zurückgezogen habe. Eine Trennung, die offenbar nicht im Guten erfolgte, so die Einschätzung der Behörden. F. sei strafrechtlich zuvor in keiner Weise in Erscheinung getreten, es habe bundesweit keine Einträge in entsprechenden Akten gegeben, teilte der leitende Oberstaatsanwalt Arnold Keller mit. Es habe auch keine Hinweise auf Planungen für diese Tat gegeben. Er war nicht als Extremist bekannt. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass F. allein gehandelt hat und er keinem Netzwerk angehörte. Es gibt demnach keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen andere Personen.

Die Hintergründe der Bluttat sind noch nicht klar, sie sind nach Aussagen von Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit weiter Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass F. aus Hass gegen die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas gehandelt habe, sagte Oberstaatsanwalt Keller. Deshalb ermittele die Generalstaatsanwaltschaft. Nach bisherigen Erkenntnissen liege bei F. keine rechtsradikale Gesinnung vor, es werde nicht wegen Rechtsextremismus ermittelt, sagte Uwe Stockmann, stellvertretender Leiter des Hamburger Staatsschutzes. Das differenzierte Bild von F. weise aber psychische Auffälligkeiten auf. Kurz nach der Tat hatte die Polizei darum gebeten, keine Gerüchte zu streuen. Weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich auf dem Hinweisportal der Hamburger Polizei zu melden.

Bei der Tatwaffe handelt es sich um eine halbautomatische Pistole der Marke Heckler und Koch. Die P30 ist nach Herstellerangaben eine speziell für die Polizei konzipierte Selbstladepistole. Sie ist eine reguläre Dienstwaffe. Sie kann aber auch zivil genutzt werden, etwa für die Jagd oder zum Sport. Philipp F. war Sportschütze und legal im Besitz der Waffe. Der Mann habe seit Dezember 2022 eine Waffenbesitzkarte gehabt, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. "Seit dem 12. Dezember befand er sich somit im legalen Besitz einer halbautomatischen Pistole." Diese Information findet sich auch in den Datenbanken. Nach Angaben von Uwe Stockmann vom Landeskriminalamt seien nach der Tat insgesamt 60 Magazine für die Waffe am Tatort beziehungsweise in der Wohnung des Täters gefunden worden waren. Gekauft wurde die Munition nach Angaben der Ermittler teilweise über unterschiedliche Online-Händler. Außerdem seien Laptops und Smartphones sichergestellt worden.

Polizeipräsident Meyer berichtete in beiden Pressekonferenzen von einem anonymen Schreiben, das die Waffenbehörde der Hamburger Polizei am 24. Januar 2023 erreicht habe: Beamte sollten Waffenbesitzer Philipp F. kontrollieren, teilte darin ein Unbekannter mit, der eine psychische Störung beim jetzigen Täter ausgemacht haben wollte. Die unbekannte Person habe ferner geschrieben, dass die psychische Erkrankung von F. möglicherweise ärztlich nicht diagnostiziert sei, da sich F. nicht in ärztliche Behandlung begebe. F. habe laut dem Schreiben eine besondere Wut auf religiöse Anhänger gehegt, besonders auf die Zeugen Jehovas und seinen ehemaligen Arbeitgeber. Tatsächlich fand daraufhin am 7. Februar eine unangekündigte Waffenaufbewahrungskontrolle bei F. statt. Dabei seien "keinerlei relevante Beanstandungen" festgestellt worden, so Meyer. Für eine Sicherstellung der Waffe oder ein fachpsychologisches Zeugnis habe keine Rechtsgrundlage bestanden. Die gesamten Umstände hätten auch keinerlei Anhaltspunkte für die Beamten ergeben, "die auf eine psychische Erkrankung hätten hindeuten können". Möglicherweise lagen aber noch weitere Hinweise zu Philipp F. vor, sagte Meyer.

In den Tagen nach der Tat wurde bekannt, dass F. auf seiner Internetseite auf ein von ihm geschriebenes Buch verweist, in dem er wirre religiöse Thesen unter anderem zum Judenmord durch die Nationalsozialisten vertritt. Einen Hinweis auf das Buch habe es auch in dem anonymen Hinweis an die Polizei Ende Januar gegeben, bestätigten die Ermittler. Bei Online-Recherchen seien die Beamten in der Waffenbehörde jedoch nicht auf das Buch oder weitere Informationen dazu gestoßen. Auch sei F. bei der Kontrolle am 7. Februar 2023 nicht auf das Buch angesprochen worden. Öffentlich wird nun die Frage diskutiert, ob die Tat - etwa durch den Entzug der Waffe - möglicherweise hätte verhindert werden können, wenn die Beamten Kenntnis des Buchinhaltes gehabt und weitere Schritte eingeleitet hätten. Polizeipräsident Meyer sagte in der Pressekonferenz am 14. März, auf Grundlage solcher Erkenntnisse wären weitere Maßnahmen nach dem Waffengesetz aus seiner Sicht durchaus möglich gewesen. Verfehlungen der Beamten in der Waffenbehörde im Vorfeld der Tat sieht Meyer nicht. Er könne seinen Mitarbeitenden "keine Vorwürfe machen". Innensenator Andy Grote (SPD) sagte, es sei richtig, "dass wir nach einer solchen Tat kritisch hinterfragen, hat die Waffenbehörde hier alles richtig gemacht". Auch er habe nach jetzigem Stand "keinen Anlass an der Bewertung zu zweifeln, dass hier ordentlich gearbeitet wurde."

Die leitende Frage der Ermittlungen nach der Tat ist das "Warum?", sagte Uwe Stockmann vom Landeskriminalamt. Da sich die Tat gegen die Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas gerichtet hat, ermittele der Staatsschutz. Der Generalbundesanwalt sehe im Amokfall von Hamburg keinen Anlass, die Ermittlungen an sich zu ziehen, teile Oberstaatsanwalt Keller mit. Bisher seien bereits eine hohe zweistellige Zahl von Zeugen vernommen worden, außerdem habe es eine mittlere dreistellige Anzahl von Hinweisen gegeben, denen die Ermittelnden nachgehen. Digitales und analoges Beweismaterial sei sichergestellt worden und würde noch ausgewertet. Dazu gehöre auch das von F. geschriebene Buch, das zwar der Polizei, noch nicht aber der Staatsanwaltschaft vorliege. Es lägen zudem Informationen zu Wohnsitzen von F. in mehreren Bundesländern, zu Reisebewegungen im Ausland und zu einer Vielzahl von Kontaktpersonen vor. F. selbst habe zudem in Hamburg mehrere Anzeigen und Eingaben gestellt. Die Auswertung dieser Verfahrensakten sei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen, so Keller. Zur Obduktion des mutmaßlichen Schützen oder zu dessen Mitgliedschaft im Sportschützenverein gibt es noch keine öffentlichen Informationen.

Schon am Tag nach der Amoktat von Hamburg begann eine erneute Debatte über eine mögliche Verschärfung der geplanten Reform des Waffengesetzes in Deutschland. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte an, den Änderungsentwurf noch einmal zu prüfen. In dem im Januar von ihr vorgelegten Vorschlag für eine Verschärfung des Waffenrechts werden halbautomatische Langwaffen für Privatleute verboten - der Täter in Hamburg hatte eine halbautomatische Pistole verwendet. Diese Waffe würde nicht unter das bisher vorgesehene Verbot fallen. Außerdem geht es in der Debatte um die Frage, ob künftig alle Anwärter auf eine Waffenbesitzkarte ihre psychische Eignung dafür nachweisen müssen. Bisher ist das nur bei Menschen bis 25 Jahre der Fall. Auch eine bessere Vernetzung der Behörden wird laut Faeser bei der Waffengesetz-Reform angestrebt.