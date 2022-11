Altonaer Kinderkrankenhaus klagt gegen Anwohnerparken

Stand: 05.11.2022 10:16 Uhr

Der Ärger um Anwohnerparkzonen in Hamburg geht in die nächste Runde. Jetzt hat das Kinderkrankenhaus in Altona Klage eingereicht. Pflegekräfte und andere Mitarbeitende seien auf die Parkplätze angewiesen, heißt es.