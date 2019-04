Stand: 11.04.2019 15:43 Uhr

Alsterwanderweg wird barrierearm ausgebaut

Der beliebte Alsterwanderweg in Hamburg soll barrierearm ausgebaut werden. Dafür wollen die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen bei der kommenden Bürgerschaftssitzung 4,45 Millionen Euro aus dem Sanierungsfonds beantragen, wie die Fraktionen am Donnerstag mitteilten. Davon sind fast 1,5 Millionen Euro alleine für einen Steg am Wasser unter der Wilhelm-Metzger-Straße vorgesehen.

Alsterwanderweg soll barrierearm ausgebaut werden NDR 90,3 - 11.04.2019 16:00 Uhr Autor/in: Volker Frerichs Von der Innenstadt bis in den Hamburger Norden am Ufer der Alster entlang spazieren. Das soll künftig auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen möglich sein.







3,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Ein bedeutendes Stück Stadtnatur"

Die Wegstrecke am Ufer der Alster entlang sei "ein bedeutendes Stück Stadtnatur", sagte Ulrike Sparr (Grüne). Der gesamte Abschnitt von der Meenkwiese bis zum Bahnhof Ohlsdorf werde künftig für alle passierbar sein, die mit Kinderwagen unterwegs oder auf andere Weise in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Für den SPD-Abgeordneten Gulfam Malik gewährleisten die jetzt geplanten Maßnahmen, dass auch behinderte Menschen oder Familien mit kleinen Kindern eine deutlich höhere Aufenthaltsqualität am Alsterwanderweg genießen können. Der zuständige Bezirk Hamburg-Nord könne voraussichtlich noch in diesem Jahr mit der Ausschreibung und den vorbereitenden Arbeiten beginnen. Die Bauzeit beträgt den Angaben zufolge mindestens zwei Jahre.

40 Kilometer entlang der Alster

Der insgesamt knapp 40 Kilometer lange Alsterwanderweg führt von der Innenstadt bis weit in Hamburgs Norden am Ufer der Alster entlang. Der Abschnitt zwischen Winterhude und Ohlsdorf wurde in den 1920er-Jahren angelegt und trägt architektonisch die Handschrift des ersten Hamburger Oberbaudirektors Fritz Schumacher und des Gartendirektors Otto Linne. Damals jedoch war Barrierefreiheit noch kein Gestaltungsprinzip: Wer die Strecke bewältigen wollte, hatte etliche Treppen zu steigen. Erst ab März 2013 wurden Rampen und erste Brückenunterführungen gebaut.

Weitere Informationen Hamburg auf dem Alsterwanderweg entdecken Gründerzeitvillen und Kleingärten, Auenwiesen und Parks: Auf dem Alsterwanderweg zeigt Hamburg seine grüne Seite. Tipps für eine Tour vom Zentrum bis zur Oberalster. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.04.2019 | 16:00 Uhr