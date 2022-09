Aktionswoche gegen Lohndumping auf Schiffen

Stand: 05.09.2022 20:19 Uhr

In den deutschen Häfen sind Tarifverträge selbstverständlich. An Bord internationaler Schiffe ist das aber längst nicht immer so - besonders wenn sie unter sogenannten Billigflaggen fahren. Auf die oft schwierige Lage der Seeleute machen jetzt Gewerkschaften bei der "Baltic Week" in den deutschen Seehäfen aufmerksam.